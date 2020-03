O presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) defendeu esta terça-feira que as competições se joguem até ao fim, «antes ou depois de 30 de junho», para haver justiça com os clubes.

«A nossa única opção é dar a época como terminada. Se essa decisão for tomada antes de 30 de junho, será perfeito. Se for depois, perfeito na mesma. Garantiríamos justiça. Se faltam datas, há que debater o ‘play-off' ou outro tipo de soluções, mas com consenso. É a única maneira de os clubes estarem em pé de igualdade», afirmou Luis Rubiales, em conferência de imprensa.

O dirigente recusa cenários como terminar os campeonatos com a classificação atual, anular toda a época ou apenas valer a primeira volta de cada Liga.

«Consideramos uma injustiça terminar com a classificação como está agora. É quase impossível assegurar que a classificação atual será a mesma que se verificará no final da época. Outros defendem anular toda a temporada. Somos contra», defendeu.

«O terceiro cenário, de recuar à classificação no fim da primeira volta, também não ratificamos. Seria como premiar alguém que tinha uma posição há muitas jornadas e que pode tê-la perdido há muito.»

Rubiales garante que está a trabalhar em todos os cenários, «dos mais otimistas aos mais pessimistas», mas opina que jogar-se à porta fechada «não é a melhor opção».