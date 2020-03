John Obi Mikel, médio do Trabzonspor, publicou uma mensagem nas redes sociais a criticar o facto de a Liga turca ainda não ter interrompido o campeonato devido à Covid-19.

«Há mais vida para além do futebol. Não me sinto confortável e não quero jogar nesta situação. Toda a gente devia estar em casa com a família e com as pessoas de quem gosta nesta fase crítica. Com o mundo a atravessar tempos tão turbulentos, a temporada devia ser cancelada», escreveu o nigeriano.

Radamel Falcao, antigo jogador do FC Porto que também está na Turquia, ao serviço do Galatasaray, apoiou as palavras de Mikel. «Tens razão, John. A vida é mais importante do que o futebol», escreveu o colombiano.

Já Drogba, lenda do Chelsea que também passou pelo Galatasaray, classificou a intervenção do antigo colega como «palavras de sabedoria».