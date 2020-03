A UEFA vai dar mais tempo aos clubes para que demonstrem que estão a cumprir as regras do fair-play financeiro.

O prazo inicial terminava a 31 de março, mas a pandemia do novo coronavírus levou o organismo que tutela o futebol a nível europeu a dar mais um mês aos emblemas para que mostrem que não têm dívidas pendentes de impostos ou de taxas de transferências, por exemplo.

As equipas ficam assim com uma margem de manobra ligeiramente maior, numa altura em que a paralisação do futebol na Europa está a atingir fortemente as finanças dos clubes, com perdas de diversas fontes de receitas.

O sistema do fair-play financeiro da UEFA monitoriza durante um mínimo de três anos as contas dos clubes apurados para as competições europeias.