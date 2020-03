Juanfran Moreno, jogador do Alanyaspor, da Turquia, foi o mais recente futebolista a opinar que os salários dos atletas devem diminuir durante a paragem do futebol, devido à pandemia de Covid-19.

Em entrevista à rádio Marca, o ex-Real Madrid admitiu que prefere que diminuam o salários dos jogadores do que o façam com os pedreiros, por exemplo.

«Prefiro que tirem o salário a nós, futebolistas, do que aos pedreiros, como o meu primo e o meu pai. Para mim não há problema, consigo continuar a viver com 70 por cento do meu ordenado», afirmou.

O defesa de 31 anos defendeu que as ligas devem ser terminadas, demore o tempo que demorar.

«Sim, as ligas têm de acabar, o vírus está a tirar-nos muito, mas não vai impedir-nos de acabarmos os campeonatos. Se tivermos de acabar as ligas em agosto, que seja. Toda a gente vai fazer um esforço e os futebolistas não são exceção. Levamos sete/oito meses de esforço e é injusto que agora não se acabe, para quem está bem e para quem está mal.»