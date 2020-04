O Sporting lançou esta segunda-feira a campanha «Fica em casa, nós fazemos as compras por ti», que pretende ajudar as populações com maior risco de covid-19. Através dos núcleos do Sporting espalhados por todo o país, o clube leonino anunciou que está disponível para fazer compras de supermercado e farmácia, e levar as compras a casa das pessoas.

Para que tal seja possível, o Sporting disponibilizou a lista de núcleos aderentes a esta campanha e o contacto de telemóvel do responsável de cada núcleo, através do qual as pessoas podem entrar em contacto, pedir as compras que necessitam e dar a morada onde as mesmas devem ser entregues. «O objectivo é garantir a segurança dos mais vulneráveis (pessoas pertencentes a grupos de risco)», diz o Sporting.