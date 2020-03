O Sporting publicou esta noite um vídeo nas redes sociais de Francisco Geraldes a agradecer a todos aqueles que têm tentado combater a pandemia de Covid-19, o novo coronavírus.

«Olá a todos. Passei por aqui só para deixar uma mensagem, em primeiro lugar, de agradecimento àqueles que estão na linha da frente, na luta pelos interesses de todos nós», começou por dizer o médio.

«Acho que não há nada mais nobre do que nos colocarmos em segundo plano pelo todo. Ou seja, lutar pelas pessoas que mais precisam e pela sociedade em geral que tanto precisa de conter este vírus: bombeiros, enfermeiros, médicos, um muito obrigado», prosseguiu.

A terminar, Geraldes deixou ainda o apelo à população: «Tratem de cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo, etc: que sigam escrupulosamente as recomendações para conter ao máximo o contágio e a propagação do vírus.»