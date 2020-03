A UEFA adiou a fase final da Liga das Nações, o Europeu de sub-21 e o Europeu feminino, tudo competições que estavam agendadas para junho e julho do próximo ano.

A decisão foi tomada em conjunto com a Associação de Clubes Europeus (ECA), com a Associação das Ligas Europeias e a FIFPro, pode ler-se no comunicado publicado.

Refira-se que o organismo que rege o futebol europeu já tinha adiado o Euro 2020, precisamente para o próximo verão, pelo que a decisão de adiar as provas acima referidas surge na sequência deste adiamento do Campeonato da Europa, para não haver sobreposições.

A UEFA decidiu ainda adiar a terceira e quarta jornadas da qualificação para o Mundial 2022, que estavam também marcadas para o verão do próximo ano.