Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 138 mortes e mais 1.677 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma descida em relação aos 149 óbitos e 2.856 infetados da véspera.

Há agora mais 3.791 pessoas recuperadas da doença e o número de casos ativos voltou a descer. São agora menos 2.252, 105.119 no total.

No total, há a registar em Portugal desde o início da pandemia 785.756 casos, dos quais 665.316 pessoas recuperaram e 15.321 morreram.

No número de internados regista uma descida: estão neste momento internados 4.826 doentes, menos 24 do que no boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 795 pessoas, menos oito do que na véspera.