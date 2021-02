Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 149 mortes e mais 2.856 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O númerdo de óbitos é igual ao do relatório de sexta-feira e de infetados é ligeiramente superior aos 2.854 da véspera.

Há agora mais 8.786 pessoas recuperadas da doença e o número de casos ativos voltou a descer. São agora menos 6.079, 107.371 no total.

No total, há a registar em Portugal desde o início da pandemia 784.079 casos, dos quais 661.525 pessoas recuperaram e 15.183 morreram.

No número de internados regista uma descida: estão neste momento internados 4.850 doentes, menos 380 do que no boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 803 pessoas, menos 43 do que na véspera.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser aquela em que se registam mais novos casos (1.440) e mais mortes (80), seguida da região Norte, onde há registo de mais 677 novos casos e 21 mortes.

No centro são mais 490 infetados e 25 óbitos, no Alentejo 113 novos casos e 12 mortes e no Algarve 70 casos e 11 óbitos.