Cristiano Ronaldo deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais por causa da Covid-19.

O internacional português pede a todos que sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde e dos governos, e solidariza-se com todos aqueles que já perderam entes queridos ou foram infetados, como o caso do colega de equipa Rugani.

Recorde-se que o internacional português está atualmente na Madeira, tendo optado por permanecer na ilha onde nasceu depois de Rugani ter dado positivo.

A mensagem de Ronaldo:

«O mundo está a passar por um momento muito difícil que requer o máximo cuidado e atenção de todos nós.

Hoje falo não como jogador de futebol, mas como filho, pai e um ser humano preocupado com os recentes desenvolvimentos que estão a afetar todo o mundo.

É importante que todos sigamos as recomendações da OMS e dos governos para lidarmos com esta situação.

Proteger a vida humana tem de se sobrepor a outros interesses.

Gostaria de enviar os meus pensamentos a todos aqueles que perderam alguém próximo, a minha solidariedade a todos aqueles que estão a combater o vírus, como o meu colega de equipa Daniele Rugani, e a minha contínua força para os fantásticos profissionais de saúde que estão a colocar as suas vidas em risco para salvar outras.»