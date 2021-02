Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 167 mortes e mais 3.480 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Em relação à véspera, aumenta o número de mortes (mais quatro), mas registam-se menos 907 novos casos.

Há agora mais 8.263 pessoas recuperadas da doença, o que significa que o número de casos ativos voltou a descer: são agora menos 4.950, 118.362 no total.

No total, há a registar em Portugal desde o início da pandemia 778..369 casos, dos quais 645.122 pessoas recuperaram e 14.885 morreram.

No número de internados volta a haver uma descida: estão neste momento internados 5.570 doentes, menos 259 do que o indicado no boletim de quarta-feira. Em Unidade de Cuidados Intensivos estão 836 pessoas, menos 17 do que na véspera.