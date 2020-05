Portugal registou 12 vítimas mortais devido à Covid-19 e 138 pessoas infetadas (aumento de 0,5%) nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico deste sábado, divulgado pela Direção Geral da Saúde

Depois de quatro dias seguidos de subida, o número de novos casos diários baixou de 533 para 138. Já o número de mortes por dia subiu dos nove da véspera (valor mais baixo desde 23 de março) para 12.

No total, Portugal tem a lamentar 1.126 mortes entre os 27.406 casos confirmados e há 2.499 pessoas recuperadas, mais 77 do que na sexta-feira.

A taxa de letalidade global é de 4,1%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15%.

Das 12 mortes deste boletim, uma foi de um doente com idade entre os 40 e os 49 anos, três entre os 50 e os 59 anos e as restantes tinham mais de 80 anos.

Estão 815 doentes internados em hospitais, menos 27 do que na sexta-feira. Destes, 120 estão nos cuidados intensivos, menos sete do que no dia anterior.

Aguardam resultado laboratorial 2.955 pessoas, menos 29 que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 26.667 pessoas, menos 162 do que no último dia. Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são 272.443, sendo que 242.082 foram não confirmados.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (645 - mais seis), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (238 - mais cinco), do Centro (215 - mais uma), dos Açores (14), Algarve (13) e do Alentejo que regista um caso, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

No que refere a casos confirmados, a região Norte tem 15.854 (mais 45) enquanto a região de Lisboa e vale do Tejo conta 7.166 com (mais 73). Segue-se a Região Centro (3.581 - mais 17), Alentejo (235 - mais três), Algarve (345 - igual), Açores (135 - igual) e a Madeira (90 - igual).