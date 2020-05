O Brasil registou 1.086 mortes e 20.599 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 4.108 óbitos com a covid-19, informou o executivo.

No total, o país já ultrapassou a barreira das 25 mil mortes devido à covid-19, registando 25.598 vítimas mortais e 411.821 casos de infeção desde o início da pandemia no país.

Na quarta-feira, o Brasil, que é o segundo país do mundo com o maior número de casos de covid-19, tinha ultrapassado os EUA como o país com mais mortes por dia. Os dados das últimas 24 horas, voltam a colocar os Estados Unidos no topo dessa contabilidade com 1.535 óbitos.

Em relação aos pacientes recuperados, o número no Brasil chega aos 166.647, sendo que 219.576 continuam sob acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

Como pode ler na notícia mais desenvolvida na TVI24, o epicentro da doença no país é o estado de São Paulo, que concentra 6.712 óbitos e 89.483 pessoas diagnosticadas com covid-19. Segue-se o Rio de Janeiro, que tem oficialmente 4.605 mortos e 42.398 casos confirmados.