O Brasil voltou a contabilizar mais de mil mortes diárias pela covid-19, tendo registado 1.282 óbitos e 34.918 infetados nas últimas 24 horas, um novo recorde diário de novos casos.

No total, o país conta com 45.241 vítimas mortais e já ultrapassou a barreira dos 900 mil casos confirmados de covid-19, totalizando 923.189 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, está ainda a ser investigada uma eventual relação de 4.047 óbitos com a doença causada pelo novo coronavírus, quando a letalidade da doença no Brasil se mantém nos 4,9%.

O Brasil continua a ser o segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, tendo registado, até ao momento, a recuperação de 441.729 pacientes infetados, sendo que 436.219 doentes continuam sob acompanhamento.

Ainda de acordo com a tutela da Saúde, o Brasil soma 21,5 mortes e 439,3 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes, mas a China voltou a estar em alerta após um surto detetado no principal mercado abastecedor de Pequim.

A China diagnosticou 44 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo 31 na capital.

Pequim aumentou o nível de emergência na terça-feira, visando conter a disseminação do surto, que somou 137 casos nos últimos seis dias.

Ao decretar o segundo nível de emergência, os comités de bairro voltarão a verificar a identidade e o estado de saúde dos residentes e a medir a temperatura à entrada.

Esse confinamento parcial implica a suspensão de todas as aulas presenciais no ensino básico, médio e superior, e a recomendação aos residentes que trabalhem a partir de casa, enquanto as comunidades em áreas de «alto risco», com casos confirmados, por exemplo, estão seladas e os moradores proibidos de se deslocarem.

Bibliotecas, museus e parques permanecem abertos, mas por tempo limitado e com capacidade não superior a 30% do limite.

As ligações aéreas a outras províncias foram suspensas e pessoas que residem em áreas de risco «médio-alto» ou funcionários e restante pessoal ligado ao mercado abastecedor estão proibidos de deixar Pequim.

Os dois aeroportos de Pequim cancelaram, no conjunto, mais de mil ligações aéreas e Pequim instou os seus 21 milhões de habitantes a evitarem viagens «não essenciais» para fora da cidade.

Além dos 31 casos detetados em Pequim, a China registou outras duas infeções por transmissão local: uma na província de Hebei, adjacente a Pequim, e outra em Zhejiang, na costa leste do país.

Nas últimas 24 horas, o país diagnosticou ainda 11 casos oriundos do exterior nas províncias de Gansu e de Sichuan, no oeste e sudoeste do país, respetivamente.

O número de casos ativos fixou-se em 252, entre os quais sete em estado grave. A Comissão de Saúde da China não relatou novas mortes em todo o país.

Já na Nova Zelândia, após 24 dias sem novas infeções foram detetados dois novos casos e a primeira-minista entregou a vigilância nas fronteiras ao exército.

«Creio que precisamos do rigor, da confiança e da disciplina que o exército pode fornecer», declarou Jacinda Ardern.

Na terça-feira, as autoridades neozelandesas anunciaram que duas mulheres recentemente chegadas do Reino Unido saíram prematuramente da quarentena sem serem testadas, apesar de apresentarem sintomas ligeiros da covid-19.

As duas foram já encontradas e diagnosticadas como portadoras do novo coronavírus (SARS-Cov-2), responsável pela doença.

Ardern considerou «totalmente absurdo» que as duas não tivessem sido testadas antes e afirmou que os controlos fronteiriços deviam ser reforçados para garantir que esta situação não se repita.

As duas mulheres foram colocadas sob isolamento e as autoridades sanitárias estão a testar 320 pessoas com as quais estiveram em contacto na Nova Zelândia.

Desde o início da epidemia, o arquipélago do Pacífico Sul, com uma população de cinco milhões de habitantes, registou 1.154 casos e 22 mortos.