Portugal registou nove vítimas mortais devido à covid-19 e 175 pessoas infetadas nas últimas 24 horas (aumento de 0,6%), segundo o Boletim Epidemiológico deste domingo, divulgado pela Direção Geral da Saúde.

No total, Portugal tem a lamentar 1.135 mortes entre os 27.581 casos confirmados e há 2.549 pessoas recuperadas, mais 50 do que no sábado.

A taxa de letalidade global é de 4,1%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15,1%.

Oito das mortes registadas neste boletim foram de pessoas com mais de 80 anos, a outra, foi de uma doente com idade entre os 70 e os 79 anos.

Estão 797 doentes internados em hospitais, menos 18 do que no sábado. Destes, 112 estão nos cuidados intensivos, menos oito do que no dia anterior.

Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, dos 175 novos casos de infeção, 98 foram na região Norte, 76 em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve. Região Centro, Alentejo, Açores e Madeira sem registo de novos casos.

Três das mortes foram na região Norte, uma na Região Centro e as restantes cinco em Lisboa e Vale do Tejo.

Aguardam resultado laboratorial 2.754 pessoas, menos 201 que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 26.344 pessoas, menos 323 do que no último dia. Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são 274.536, sendo que 244.201 foram não confirmados.