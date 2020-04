O Porto é o concelho do país com maior aumento de novos casos nas últimas 24 horas, um dia em que, além do Porto e de Lisboa, os municípios com mais doentes não registaram muitos novos infetados.

Lisboa continua a ser o concelho com maior número de casos de infeção pelo coronavírus, com 1.1169 infetados, mais 24 do que na véspera.

O Porto, que soma 1.102 casos (mais 31 do que no dia anterior), e o segundo concelho da lista. Vila Nova de Gaia, com 1.066 casos confirmados (tantos como na véspera), é o outro município a registar mais de mil infetados.

Braga (903, mais um do que no relatório de terça-feira), Matosinhos (885, mais um), Gondomar (854, mais um), Maia (742, sem variação), Valongo (597, mais três), Ovar (516, sem variação) e Sintra (507, mais um).

Os dados referem-se, de acordo com a DGS, «ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 81 por cento dos casos confirmados», sendo que «quando os casos confirmados são inferiores a três, por motivos de confidencialidade» os concelhos com pessoas infetadas não são apresentados.

Veja a lista completa dos dados disponibilizados pela DGS: