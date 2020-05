Os números da covid-19 em Portugal evoluíram nas últimas 24 horas de 1.316 mortes que constavam no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) de domingo para 1.330 esta segunda-feira e de 30.623 infetados desde o início da pandemia para 30.788 que constam no boletim desta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas houve então 14 mortes e 165 infetados (aumento de 0,5%).

O número de recuperados passou de 17.549 para 17.822, um aumento de 273 doentes curados em 24 horas.

Com o aumento dos recuperados, os óbitos registados e o baixo número de novos doentes, o número de casos ativos voltou a diminuir e é agora de 11.636.

A taxa de letalidade global é de 4,3% e acima dos 70 anos é de 16,7%.

Duas destas 14 mortes foram de doentes na faixa etária dos 50 aos 59 anos (um homem e uma mulher), três foram na faixa etária entre os 60 e os 69 anos (um homem e duas mulheres), cinco tinham idades entres os 70 e os 79 anos (três homens e duas mulheres) e quatro tinham mais de 80 anos (um homem e duas mulheres).

Há 531 doentes internados, menos cinco do que na véspera, 72 em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que no domingo.

Dos 165 novos casos, 144 localizam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, de

Casos por região: