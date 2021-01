Portugal registou nas últimas 24 horas mais 102 mortes e 7.502 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

Os novos números elevam para 483.689 o número de casos confirmados desde que a pandemia foi registada em Portugal e para 7.803 o número de óbitos.

Há uma descida em relação às 111 mortes e 9.478 novos casos do relatório de sábado, mas os óbitos continuam acima dos 100 pelo terceiro dia consecutivo.

Há agora 3.770 internamentos (mais 215), número mais alto de sempre, e mais 18 doentes em cuidados intensivos, para um total de 558, também valor recorde.

Há mais 3.028 recuperados, um total de 369.108 pessoas curadas desde o início da panemia. Há mais 4.372 casos ativos (total de 106.778).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos registados, 2.752, seguindo-se a região Norte, com 2.600, Centro, com 1.362, Alentejo, com 373, Algarve, com 285, Madeira, com 67, e Açores, com 63.

Há mais 39 óbitos registados em Lisboa e Vale do Tejo, 27 a Norte, 25 no Centro, sete no Alentejo e quatro no Algarve. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores não foram registados novos óbitos.