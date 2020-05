Os números da covid-19 em Portugal evoluíram nas últimas 24 horas de 1.356 mortes que constavam no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) de quarta-feira para 1.369 esta quinta-feira e de 31.292 infetados desde o início da pandemia para 31.596 que constam no boletim desta quinta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então registo de 13 mortes (tinham sido 14 no boletim anterior) e 304 novos casos de infeção, um aumento de 0,97%, o maior dos últimos 20 dias.

O número de recuperados passou de 18.349 para 18.637, um aumento de 288 doentes curados em 24 horas. Mais de metade dos infetados em Portugal (59%) já estão recuperados.

Com o balanço dos recuperados, óbitos registados e novos doentes, o número de casos ativos voltou a subir e é agora de 11.590‬‬ (eram 11.587 na véspera).

A taxa de letalidade global é de 4,3% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,9%.

Das 13 vítimas mortais, uma foi na faixa etária entre os 30 e os 39 anos. Trata-se de uma mulher e é a primeira desta idade na lista dos óbitos. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou na conferência de imprensa que se tratava de uma doente oncológica, em estado terminal.

As restantes vítimas tinham entre os 60 e os 69 anos (um homem), quatro tinham idades entres os 70 e os 79 anos (três homens e uma mulher) e sete tinham mais de 80 anos (dois homens e cinco mulheres).

Os doentes internados aumentaram dos 510 na quarta-feira para 512. 65 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um do que a véspera.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse que dos 3.398 profissionais de saúde infetados em Portugal, 2.161 já estão recuperados.

Há 1.310 pessoas a aguardar o resultado dos testes laboratoriais e 27.563 sob vigilância das autoridades de saúde.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.315), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.253) e das pessoas com mais de 80 anos (4.479). Há ainda 4.736 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 4.114 entre os 20 e os 29 anos, 3.484 entre os 60 e 69 anos e 2.537 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista igualmente 626 casos de crianças até aos nove anos e 1.052 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

265 dos 304 novos casos confirmados foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. Os Açores continuam a não registar novos casos, nem vítimas mortais, mas a diretora-geral da Saúde admite que tem havido dificuldades na comunicação e que há, inclusive, mais uma morte que será refletida num próximo boletim.

Casos por região:

Norte: 16.718 casos (+15), 761 mortes (+6);

16.718 casos (+15), 761 mortes (+6); Lisboa e Vale do Tejo: 10.230‬ casos (+ 265), 325 mortes (+5);

10.230‬ casos (+ 265), 325 mortes (+5); Centro: 3.710 casos (+20), 237 mortes (+2)

3.710 casos (+20), 237 mortes (+2) Algarve: 366 casos (+3), 15 mortes (=)

366 casos (+3), 15 mortes (=) Alentejo: 257 casos (+1), 1 morte (=)

257 casos (+1), 1 morte (=) Açores: 135 casos (=), 15 mortes (=)

135 casos (=), 15 mortes (=) Madeira: 90 casos (=), sem mortes.

O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.290, +36), seguido por Vila Nova de Gaia (1.553, igual), Porto (1.351, +2), Matosinhos (1.277, +2), Braga (1.218, +5) e Gondomar (1.083, +4).