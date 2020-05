Portugal registou 16 vítimas mortais devido à Covid-19 e 533 pessoas infetadas (aumento de 2%), nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, divulgado pela Direção Geral da Saúde.

O número novos casos diários continua a subir, pelo terceiro dia consecutivo. Na quarta-feira tinham sido 480 novos doentes, menos 53 do que os deste balanço.



No total Portugal tem a lamentar 1.105 mortes entre os 26.715 casos confirmados.



Há 2.258 pessoas recuperadas, mais 182 do que na quarta-feira.

A taxa de letalidade global é de 4,1%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15,1%.

As 16 mortes do boletim desta quinta-feira de doentes acima dos 70 anos. Quatro a faixa etária entre os 70 e os 79 anos e as restantes em infetados com mais de 80 anos.

Aguardam resultado laboratorial 2.666 pessoas, menos 174 que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 27.318 pessoas, mais 2.739 do que no último dia. Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são 265.572, 236.191 foram não confirmados.

Estão 874 doentes internados em hospitais, mais 36 do que na última quarta-feira. Destes, estão nos cuidados intensivos 135, menos um do que no dia anterior.

Norte continua a ser a região com mais vítimas



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (634 - mais 11 do que na véspera), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (230 - mais quatro), do Centro (213 - mantém-se igual), dos Açores (14 - mais uma), do Algarve (13 - mantém-se igual), e do Alentejo que regista uma morte, adianta o boletim da DGS. A Região Autónoma da Madeira continua sem registo de óbitos.



No que refere a casos confirmados, a região Norte tem 15.450 (mais 194) enquanto a região de Lisboa e vale do Tejo conta com 6.935 (mais 294). Segue-se a Região Centro (3545 - mais 40), Alentejo (220 - igual), Algarve (343 - mais um), Açores (132 - igual) e a Madeira (90 - mais quatro, no primeiro aumento desde 25 de abril).