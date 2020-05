Portugal regista nas últimas 24 horas mais 16 vítimas mortais devido à pandemia de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico deste sábado, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número total de infetados é de 25.190 o que, segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, apesar de ser inferior aos 25.351 do balanço da véspera, corresponde a um aumento de 203 casos, já que no boletim anterior havia 422 casos que estavam duplicados e foram entretanto corrigidos. Segundo a governante, o número correto de casos de sexta-feira é de 24.987.

No total, há agora 1.023 óbitos desde o início do surto, enquanto o número de casos recuperados subiu para 1,671, mais 24 do que na véspera.

14 das 16 vítimas mortais deste balanço tinham mais de 80 anos, disse a ministra Marta Temido.

A taxa de letalidade global é de 4,1%, e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 14,25%.

Óbitos por covid-19 (relatório de 2 de maio de 2020)

Há 855 pessoas internadas (menos 37 do que na véspera), das quais 150 estão nos cuidados intensivos (menos 4 do que no dia anterior).

Há ainda 3.761 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 27.895 estão em Vigilância pelas Autoridades de Saúde. O total de casos não confirmados é de 223.777.

Em relação à distribuição por regiões, a Norte continua a ser a mais afetada, com 14.951 (no boletim anterior eram 15.231 casos, mas terá sido nesta região que foi registado o erro), dos quais resultaram 585 mortes, mais 7 do que no dia anterior.

A região Lisboa e Vale do Tejo totaliza 6.047 casos (mais 108) e 205 vítimas mortais, (mais três) a região Centro 3426 casos (mais 7) e 206 mortes (mais cinco) mortes. O Alentejo mantém as mesmas 218 pessoas infetadas e apenas um óbito e o Algarve tem também os 331 casos da véspera), e mantém 13 mortes registadas.

Os Açores registam agora 131 casos (mais quatro) e mais um óbito, somando agora 13 mortes, enquanto que a Madeira contabiliza as mesmas 86 infeções registadas desde o boletim de 25 de abril e está ainda sem qualquer morte a lamentar.