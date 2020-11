O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.635 para 2.694 e o número de casos confirmados evoluiu de 149.443 para 156.940, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 59 mortes, número mais elevado de sempre. Até agora, o dia com mais mortes tinha sido 2 de novembro, com 46 mortes.

Este boletim dá conta de mais 7.497 infetados, sendo que o valor inclui, segundo a DGS, 3570 que decorrem «do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30/10/2020», ou seja, só 3.927‬ é que foram diagnosticados nas últimas 24 horas.

Há menos 12 pessoas internadas, num total de 2.337, mas os doentes em Cuidados Intensivos continuam a subir. São agora 325, valor mais alto de sempre.

Nas últimas 24 horas há mais 2.357 recuperados, elevando para 88.946 o número de doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos também subiu. São mais 5.081, para um total de 65.300.

A região Norte, onde estão refletidos dados em atraso, há então 5.183 novos casos. Foi nesta região que ocorreram a maioria das mortes: 34.

Em Lisboa e Vale do Tejo houve houve 18 óbitos e mais 1560 infetados. No Centro morreram cinco pessoas e há mais 518 infetados, no Alentejo houve duas mortes e 120 infetados e no Algarve há mais 81 casos. Na Madeira há mais 26 infetados e nos Açores nove.

As vítimas mortais deste boletim são:

40 aos 49 anos: um homem

50 aos 59 anos: dois homens

60 aos 69 anos: cinco homens

70 aos 79 anos: oito homens e seis mulheres

Mais de 80 anos: 17 homens e 20 mulheres