Portugal registou mais 73 mortes e mais 6.087 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

Um aumento no número de novos casos em relação aos 4.935 da véspera, mas uma descida em relação aos 79 óbitos.

O número global de mortos provocados pela pandemia em Portugal é de 4.876 e o de infetados ascendeu a um total de 318.640.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 6.165 recuperados, aumentando para 240.203 o número de pessoas consideradas curadas desde o início da pandemia. O número de casos ativos é agora de 73.561, menos 151 do que na véspera.

O número de internados em UCI desceu para 517, menos nove do que na véspera, enquanto o total de internados teve uma redução de 66 pacientes para um total de 3.229.

O Norte continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com mais 3000 infetados (cerca de metade) e mais 43 mortes nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.980 novos casos e 20 óbitos.

Na região Centro, há mais 866 casos e oito mortes, no Alentejo mais 106 infetados e um óbito, e no Algarve mais 88 novos casos e uma morte. Os Açores registam 27 novos infetados e a Madeira mais 20 casos.