Portugal atingiu os 22.797 casos confirmados de covid-19, dos quais já resultaram 854 mortes e há 1228 recuperados, de acordo com o balanço diário epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas houve 34 mortes, foram confirmados 444 novos casos da doença (mais 2%) e mais 27 recuperados.

A taxa de letalidade global é de 3,7%, sendo de 13,5% acima dos 70 anos.

426 das vítimas mortais eram homens e 428 eram mulheres. A faixa etária mais afetada continua a ser a cima dos 80 anos, com 574 óbitos. 174 tinham idades entre os 70 e os 79, 75 entre os 60 e os 69 anos, 22 entre os 50 e os 59 e nove entre os 40 e os 49 anos de idade.

Óbitos por covid-19 (relatório DGS de 24 de abril)

Há 1.068 pessoas internadas, sendo 188 pessoas nas unidades de cuidados intensivos, menos 16 do que na véspera.

4.377 pessoas aguardam os resultados das análises laboratoriais, 29.621 estão sob vigilância pelas autoridades de Saúde e 200.219 casos foram considerados não confirmados.

16 das 34 mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram na região Norte, quatro na região Centro, 14 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região Norte é assim a que regista o maior número de mortos (491), seguida da região Centro (183), de Lisboa e Vale Tejo (160), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto. A Madeira é a única região sem vítimas mortais.

A região Norte continua também a ser a que regista o maior número de infeções, totalizando 13.707 (mais 325), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.277 (mais 83), da região Centro, com 3.116 (mais 32), do Algarve (320, mais dois casos)) e do Alentejo (183, mais dois casos).

Os Açores registam 109 casos de covid-19 e a Madeira 85, ambos novos casos nas últimas 24 horas.