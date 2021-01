Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 95 mortes e mais 9.927 infeções de covid-19, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Recorde-se que na quarta-feira houve 91 óbitos e 10.027 novos casos, o dia com mais infeções de sempre. Esta quinta-feira, há então menos infeções registadas, mas mais mortes, sendo este segundo dia com mais óbitos e também o segundo com mais novos casos desde o início da pandemia.

Os novos números elevam para 456.533 o número de casos confirmados desde que a pandemia foi registada em Portugal e para 7.472 o número de óbitos.

Há mais 3.476 recuperados, um total de 355.701. Há mais 6.356 casos ativos (total de 93.360).

Por região, o Norte foi a que mais novas infeções registou (3.554), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (3.501), Centro (1.855), Alentejo (574), Algarve (348), Açores (68) e Madeira (27).

Há mais 38 óbitos registados em Lisboa e Vale do Tejo, 27 a Norte, 17 no Centro, 10 no Alentejo, e três no Algarve. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores não foram registados novos óbitos.

Nos hospitais, há mais 40 internados (total de 3.333) e mais um internado em cuidados intensivos (514).

A idade das vítimas mortais deste boletim é:

40 a 49 anos: um homem

50 aos 59 anos: dois homens

60-69 anos: quatro homens e uma mulher

70-79 anos: 18 homens e sete mulheres

Mais de 80 anos: 24 homens e 38 mulheres