Portugal registou nas últimas 24 horas mais 111 mortes e 9.478 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Os novos números elevam para 476.187 o número de casos confirmados desde que a pandemia foi registada em Portugal e para 7.701 o número de óbitos.

Em relação aos números de sexta-feira, o pior dia de sempre da pandemia, há uma descida no número de casos e óbitos (tinham sido 10.176 infetados e 118 mortes), mas há uma subida no número de doentes internados e casos em Cuidados Intensivos.

Há agora 3.555 internamentos (mais 104), número mais alto de sempre, e mais quatro doentes em cuidados intensivos, para um total de 540, também valor recorde.

Há mais 5.899 recuperados, um total de 360.181. Há mais 3.468 casos ativos (total de 102.406).

Por região, o Norte foi a que mais novas infeções registou (3.377), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (3.009), Centro (2.074), Alentejo (582), Algarve (326), Açores (67) e Madeira (43).

Há mais 44 óbitos registados em Lisboa e Vale do Tejo, 29 a Norte, 25 no Centro, 11 no Alentejo e dois no Algarve. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores não foram registados novos óbitos.

As vítimas mortais deste relatório são:

40-49 anos: duas mulheres

50-59 anos: um homem e uma mulher

60-69 anos: oito homens e quatro mulheres

70-79 anos: 19 homens e oito mulheres

Mais de 80 anos: 30 homens e 38 mulheres