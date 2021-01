Portugal registou, nas últimas 24 horas, um valor recorde de novos casos de covid-19: foram confirmadas mais 10.176 infeções, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, que assinala também mais 118 mortes, também o valor mais alto de sempre.

Pelo terceiro dia consecutivo, o número de novos casos ronda a casa dos dez mil.

Os novos números elevam para 466.709 o número de casos confirmados desde que a pandemia foi registada em Portugal e para 7.590 o número de óbitos.

Há mais 4.480 recuperados, um total de 360.181. Há mais 5.578 casos ativos (total de 98.938).

Nos hospitais, há mais 118 internados (total de 3.451) e mais 22 internados em cuidados intensivos (536).

Por região, Lisboa e Vale do Tejo foi a que mais novas infeções registou (4.291), seguida do Norte (2.969), Centro (1.963), Alentejo (433), Algarve (400), Madeira (65) e Açores (55).

Há mais 44 óbitos registados em Lisboa e Vale do Tejo, 34 a Norte, 26 no Centro, 9 no Alentejo, três no Algarve e dois na Madeira. No arquipélago dos Açores não foram registados novos óbitos.