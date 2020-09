Portugal passou de 1.899 para 1.912 mortes por covid-19, e o número total de casos evoluiu de 68.025 para 68.577, de acordo com o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

Nas últimas 24 horas houve 13 mortes e 552 infetados. Desde 9 de julho que o número de mortes não era tão elevado.

Este relatório apresenta então mais cinco óbitos do que no sábado, mas menos novos casos do que os 849 da véspera, que tinha sido o quinto dia com mais infetados de sempre.

Nove das vítimas mortais tinham mais de 80 anos (três homens e seis mulheres). As restantes eram um homem e uma mulher na casa dos 60 anos e um homem e uma mulher na casa dos 70 anos.

Há mais 14 doentes internados, num total de 511, sendo que 63 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um do que no sábado.

O número de recuperados subiu para 45.596, mais 192 em 24 horas. O número de casos ativos também subiu. São agora 21.069, mais 347 do que no boletim de sábado.

Dez das mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e as outras três na região Norte, que teve 49% dos novos casos deste boletim (273).

Em Lisboa e Vale do Tejo houve mais 179 infetados (32% dos novos casos). No Centro foram diagnosticados mais 29, no Alentejo 35, Algarve 33, nos Açores mais dois, e na Madeira mais um.