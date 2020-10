Portugal passou de 79.151 para 79.885 casos de covid-19, e de 2005 para 2018 mortes, segundo os dados do boletim epidemiológico da DGS desta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 13 mortes e 734 infetados. Desde 20 de setembro que o número de óbitos não era tão elevado. Nesse dia houve também 13 mortes, tantas como a 9 de junho. Para encontrar um relatório com mais óbitos é preciso recuar a 1 de junho, dia em que foram 14 as vítimas mortais.

Já o número de novos casos em 24 horas é o mais baixo desde 29 de setembro, dia em que o relatório apontava 688 infetados.

As vítimas mortais são um homem na faixa etária dos 70 anos e 12 pessoas com mais de 80 anos (cinco homens e sete mulheres).

Há mais 19 pessoas internadas, sendo agora 701 os doentes hospitalizados. Destes, 106 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um do que na véspera.

Em 24 horas, 247 doentes recuperaram, aumentando para 50.454 os infetados que foram dados como curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos subiu para 27.413, mais 474 num dia.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos em 24 horas (356, o que equivale a cerca de 49% dos novos casos) e foi onde ocorreram mais mortes: sete.

O Norte tem mais 298 infetados (cerca de 41%) e registou três mortes no último dia. No Centro houve dois óbitos de mais 45 infetados e no Alentejo um óbito e seis novos casos.

No Algarve há mais 25 infetados, na Madeira três e nos Açores um.