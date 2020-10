Portugal passou de 79.885 para 80.312 casos de covid-19, e de 2018 para 2.032 mortes, segundo os dados do boletim epidemiológico da DGS desta terça-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 14 mortes e 427 infetados. Desde 1 de junho que não havia tantos óbitos em 24 horas.

Quatro das vítimas mortais estavam na faixa etária dos 60 anos (um homem e três mulheres), dois na casa dos 70 anos (um homem e uma mulher) e oito com mais de 80 anos (seis homens e duas mulheres).

O número de doentes internados volta a subir. São mais 31 nas últimas 24 horas, num total de 732. Em unidades de cuidados intensivos, há 104 doentes, menos dois do que na véspera.

Há mais 258 recuperados, num total de 50.712 doentes curados desde o início da pandemia. Mas os casos ativos continuam a subir. Eram à meia noite 27.568, mais 155 do que no dia anterior.

Dez das mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte e uma na região Centro.

No que diz respeito a novos casos em 24 horas, a maioria foram registados no Norte: 231, o que corresponde a 54%. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 131 infetados, no Centro são 35, no Alentejo 15, no Algarve nove, na Madeira cinco e nos Açores um.