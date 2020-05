A covid-19 já fez 1.218 mortes em Portugal e infetou 29.036 pessoas.

O boletim deste domingo da Direção Geral da Saúde regista mais 15 vítimas mortais e 226 novos casos (aumento de 0,8%).

Depois de quatro dias em que as mortes vinham a descer, chegando mesmo na sexta-feira ao número mais baixo desde 22 de março (seis), no boletim de sábado registou-se um aumento para 13 vítimas mortais, subindo agora para 15.

Há 4.636 recuperados, mais 814 do que nas últimas 24 horas, número recorde de recuperados num dia. Estes dados mostram que 16% dos infetados com covid-19 no país já recuperaram.

A taxa de letalidade é de 4,2%, mas sobe para 15,6% em casos acima dos 70 anos de idade.

Das 15 vítimas mortais deste relatório, três eram homens com idade entre os 60 e os 69 anos, quatro tinham idade entre os 70 e os 70 (três mulheres e um homem) e oito com mais de 80 anos (três homens e cinco mulheres).

649 doentes estão internados (menos oito do que no dia anterior), 108 em unidades de cuidados intensivos (menos sete).

O número total de casos suspeitos é agora de 294.009, mais 1.560 em relação a sábado.

Há 2.704 pessoas a aguardarem resultado laboratorial, menos 236 do que na véspera, 25.640 em vigilância pelas autoridades de Saúde, mais 221. O número de casos suspeitos desde 1 de janeiro subiu para 294.009, mais 1.560 do que no último relatório.

O aumento de casos aconteceu sobretudo nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (138) e Norte (70), sendo estas são as duas regiões onde foram também registadas as 15 mortes.

Casos por região:

Norte: 16.352 casos (+70), 693 mortes (+ 9);

16.352 casos (+70), 693 mortes (+ 9); Lisboa e Vale do Tejo: 8.235 casos (+ 138), 273 mortes (+ 6);

8.235 casos (+ 138), 273 mortes (+ 6); Centro: 3.626 casos (+ 17), 221 mortes (=)

3.626 casos (+ 17), 221 mortes (=) Algarve: 356 casos (=), 15 mortes (=)

356 casos (=), 15 mortes (=) Alentejo: 242 casos (+ 1), 1 morte (=)

242 casos (+ 1), 1 morte (=) Açores: 135 casos (=), 15 mortes (=)

135 casos (=), 15 mortes (=) Madeira: 90 casos (=), sem mortes.

O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos (1.938, +19), seguido por Vila Nova de Gaia (1.479, + 4), Porto (1.317, + 3) Matosinhos (1.233, igual), Braga (1.153, igual), Gondomar (1.053, igual), Maia (909, igual), Sintra (880, + 21) Valongo (740, + 1), Guimarães (673, +2), Ovar (640, igual), Coimbra (567, + 2) e Loures (612, +8).

A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que «é melhor estarmos preparados para que este vírus se venha a tornar habitual nas nossas vidas. Se não sofrer mutações importantes, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, quer exista vacina ou não, os seres humanos vão ganhando imunidade e o vírus torna-se menos agressivo.»