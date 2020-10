O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.213 para 2.229 e o número de casos confirmados evoluiu de 103.736 para 106.271, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 16 mortes e 2.535 infetados, é o segundo dia com mais novos casos de sempre.

Onze das vítimas mortais tinham mais de 80 anos (três homens e oito mulheres), as restantes tinham idade entre os 70 e os 70 anos (um homem e três mulheres) e um homem na faixa etária dos 60 anos.

São agora 1.272 doentes internados, mais 35 do que na terça-feira, sendo que 187 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais onze do que na véspera).

Há mais 1.340 recuperados, elevando para 63.238 o número de curados desde o início da pandemia. Após um dia em que os casos ativos desceram, pela primeira vez desde agosto, voltaram a subir novamente. São 40.804, mais 1.179 do que no boletim anterior.

A região Norte registou 1379 infetados em 24 horas, o equivalente a 54%, e teve quatro mortes. Em Lisboa e Vale do Tejo houve oito óbitos e 863 novos casos.

No Centro há mais 197 infetados e ocorreram duas mortes, no Alentejo também ocorreu uma morte e há mais 50 infetados e o outro óbito foi registado no Algarve, que tem mais 41 infetados. Na Madeira há mais quatro casos e nos Açores mais um.