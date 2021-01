Portugal tem mais 10.947 casos de covid-19 e 166 mortes, avançou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico.

Este é o dia com mais infeções e mais óbitos em consequência da doença desde o início da pandemia.

O número de internamentos é também o mais alto desde março. Há 4.653 pessoas internadas, mais 93 do que na véspera. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 638 doentes, também o número mais elevado, um aumento de 16 em relação a sexta-feira.

O nosso país regista agora um total de 8.709 mortes por covid-19 e um total 539.416 casos de covid desde o início da pandemia.

Há mais 8.477 recuperados, num total de 402.542 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 128.165 pessoas infetadas, mais 2.304 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde houve mais mortes (69) e mais novos casos (3.975) nas últimas 24 horas, enquanto a Região Norte teve mais 46 mortes e mais 3.795 novos casos.

No Centro houve 28 mortes e 2.136 infetados, no Alentejo 17 mortes e 510 novos casos e no Algarve cinco óbitos e 402 infetados.

Na Madeira houve uma morte e 79 novos casos. Nos Açores não foram registadas mortes e há mais 50 infetados.

As vítimas mortais deste relatório são:

30-39 anos: uma mulher

40-49 anos: um homem

50-59 anos: cinco homens

60-69 anos: 13 homens e três mulheres

70-79 anos: 20 homens e 15 mulheres

Mais de 80 anos: 52 homens e 56