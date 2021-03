Portugal regista mais 19 mortes e 564 casos de covid-19, de acordo com o relatório deste sábado da Direção Geral da Saúde (DGS).

Há uma subida em relação às 15 mortes da véspera e uma descida em relação aos 577 infetados.

No total, desde o início da pandemia, há a registar um total de 813.716 casos confirmados, dos quais 16.669 resultaram em óbitos.

Nas últimas 24 horas há mais 6.489 pessoas recuperadas (756.259 no total), o que significa que o número de casos ativos voltou a descer: são agora 40.788, menos 5.944 do que na véspera.

O número de internamentos também continua a diminuir. Há agora menos 66 doentes internados, de um total de 980. Em Unidades de Cuidados Intensivos o número baixou para 253, menos 13 do que na véspera.

Das 19 mortes indicadas no relatório, 13 foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também a maioria dos novos casos, 208. Três óbitos foram na região Norte, onde há registo de mais 132 casos.

No Centro, são mais 114 infetados e duas mortes, no Alentejo 26 novos casos e um óbito, no Algarve são quatro casos, nos Açores há mais 27 infetados e na Madeira 53.

As vítimas mortais deste relatório são:

40-49 anos: uma mulher

60-69 anos: um homem

70-79 anos: dois homens e uma mulher

Mais de 80 anos: quatro homens e dez mulheres