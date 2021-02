Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 204 mortes e mais 3.508 novos casos de infeção por covid-19, número mais baixo desde 3 de janeiro, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novos casos continua com a tendência descendente. No sábado tinham sido 6.132 infetados e 214 mortes, havendo, portanto, também uma descida nos óbitos, que registam agora o valor mais baixo desde 18 de janeiro.

Portugal tem um total de 765.414 casos confirmados, dos quais resultaram 14.158 óbitos.

Nas últimas 24 horas houve 6.573 pessoas curadas, um valor superior ao de novos casos e que faz com que o número de casos ativos desça para 145.090, menos 3.269 do que na véspera.

Este relatório traz, contudo, uma subida do número de internados, passando a ter 6.248, mais 90 do que na véspera, e menos doentes em cuidados intensivos, num total de 865, menos 26 do que no relatório anterior.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser aquela em que se registam mais novos casos (1.435) e mais mortes (100), seguida da região Norte, onde há registo de mais 957 novos casos e 39 mortes.

No centro são mais 676 infetados e 40 óbitos, no Alentejo 154 novos casos e 13 mortes e no Algarve 142 casos e dez óbitos.

Na Madeira há mais 136 novos casos e duas mortes e nos Açores são mais oito infetados.

As vítimas mortais deste relatório são:

40-49 anos: um homem

50-59 anos: três homens e uma mulher

60-69 anos: dez homens e quatro mulheres

70-79 anos: 47 homens e 19 mulheres

Mais de 80 anos: 59 homens e 60 mulheres