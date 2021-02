Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 225 mortes e mais 7.914 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma descida em relação aos 240 óbitos e 9.083 infetados do relatório de quarta-feira.

Portugal tem agora um total de 748.858 casos confirmados, dos quais resultaram 13.482 óbitos.

Este relatório traz ainda uma diminuição de internados, passando a ter 6.496, menos 188 do que na véspera, e menos doentes em cuidados intensivos, num total de 863, menos 14 do que no relatório anterior.

O número de recuperados volta a ser uma boa notícia nesta quinta-feira, com 10.760 pessoas curadas, um valor superior ao de novos casos e que faz com que o número de casos ativos desça para 161.442, menos 3.071 do que na véspera.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser aquela em que se registam mais novos casos (3.993) e mais mortes (119), seguida da região Norte, onde há registo de mais 1.788 novos casos e 41 mortes.

No centro são mais 1.118 infetados e 38 óbitos, no Alentejo 343 novos casos e 20 mortes e no Algarve 387 casos e quatro óbitos.

Na Madeira há mais 264 novos casos e duas mortes e nos Açores são mais 21 infetados e um óbito.