Portugal regista mais 6.923 casos e 252 mortes por covid-19, de acordo com o relatório da DGS desta segunda-feira. Uma descida em relação aos 11.721 infetados e 275 óbitos deste domingo, dia com mais mortes desde o início da pandemia.

Portugal soma agora 643.113 casos de covid-19 desde março, dos quais resultaram 10.721 óbitos.

O número de internados continua a subir e é o mais alto de sempre. O país tem agora 6.420 doentes internados (mais 303 do que na véspera), dos quais 767 em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 25).

Há mais 5.266 recuperados, num total de 461.757 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 170.635 pessoas infetadas, mais 1.405 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (3.111) e mais mortes (113) nas últimas 24 horas. Na Região Norte há mais 1.975 infetados e 54 óbitos.

No Centro houve 56 mortes e 1.043 infetados, no Alentejo 21 mortes e 390 novos casos e no Algarve sete óbitos e 261 infetados.

Na Madeira houve uma morte e 112 novos casos. Nos Açores não foram registadas óbitos e há mais 31 infetados.

As vítimas mortais deste relatório são:

40-49 anos: uma mulher

50-59 anos: quatro homens e uma mulher

60-69 anos: 25 homens e cinco mulheres

70-79 anos: 37 homens e 13 mulheres

Mais de 80 anos: 70 homens e 96