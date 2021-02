Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 258 mortes e mais 6.916 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há uma descida em relação aos 7.914 da véspera, mas um aumento em relação aos 225 óbitos do relatório anterior.

Portugal tem agora um total de 755.774 casos confirmados, dos quais resultaram 13.740 óbitos.

Este relatório traz ainda uma diminuição de internados, passando a ter 6.412, menos 84 do que na véspera, mas mais doentes em cuidados intensivos, num total de 904, número mais elevado de sempre, mais 41 do que no relatório anterior.

O número de recuperados volta a ser uma boa notícia nesta sexta-feira, com 11.342 pessoas curadas em 24 horas, um valor superior ao de novos casos e que faz com que o número de casos ativos desça para 156.758, menos 4.684 do que na véspera.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser aquela em que se registam mais novos casos (3.650) e mais mortes (142), seguida da região Norte, onde há registo de mais 1.704 novos casos e 39 mortes.

No centro são mais 1.050 infetados e 42 óbitos, no Alentejo 186 novos casos e 25 mortes e no Algarve 202 casos e dez óbitos.

Na Madeira há mais 107 novos casos e nos Açores são mais 17 infetados. Nenhuma das regiões autónomas registou mortes nas últimas 24 horas.

As vítimas mortais deste relatório são:

30-39 anos: duas mulheres

40-49 anos: um homem e uma mulher

50-59 anos: três homens e duas mulheres

60-69 anos: 19 homens e nove mulheres

70-79 anos: 30 homens e 19 mulheres

Mais de 80 anos: 79 homens e 93 mulheres