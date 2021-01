Portugal regista mais 13.200 casos e 278 mortes por covid-19, de acordo com o relatório da DGS desta sexta-feira.

Uma descida em relação aos 16.432 infetados e 303 óbitos da véspera, números mais elevados de sempre.

Contudo, o número de internados e de doentes é de cuidados intensivos é o mais alto de sempre: 6.627 internados, mais 62 em 24 horas, dos quais 806 em UCI, mais 24.

Portugal tem agora um total de 698.583 casos confirmados, dos quais resultaram 11.886 óbitos.

Há mais 11.187 recuperados, num total de 504.886 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 181.811 pessoas infetadas, mais 1.735 em relação ao que havia na véspera.

Das 278 mortes, 137 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, 70 no Norte, 53 no Centro, 14 no Alentejo, três no Algarve e uma na Madeira.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (7.123), seguida do Norte, com 3.198, o Centro, com 1.842, Alentejo, 486, Algarve, 381, Madeira, 105, e Açores, 65.