O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.468 para 2.507 e o número de casos confirmados evoluiu de 137.272 para 141.279, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Nas últimas 24 horas houve então mais mais 39 mortes e 4.007 infetados. Este é o terceiro dia com mais casos e mais mortes desde o início da pandemia, apenas atrás desta sexta-feira, que teve o recorde de 40 óbitos e 4.656 novos casos e, no que diz respeito a infetados, atrás de 29 de outubro, com 4.224.

Nas últimas 24 horas houve mais 45 doentes internados, para um total de 1.972. Em Unidades de Cuidados Intensivos são agora 286 doentes, mais onze do que na véspera. Tanto o número de internados em enfermaria como em Cuidados Intensivos é o mais alto de sempre.

Nas últimas 24 horas houve 2.831 recuperados, num total de 80.220 doentes curados desde o início da pandemia. Mas os casos ativos também subiram. São mais 1.137 desde o relatório anterior, num total de 58.492.

Só na região Norte há mais 1900 infetados, 47% dos novos casos, e 23 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo tem 1.406 novos casos e 12 óbitos.

Houve ainda duas mortes no Centro, que soma mais 552 infetados, uma morte no Alentejo, que tem mais 61 casos, e uma morte no Algarve, que tem mais 80 casos.

Nos Açores e na Madeira não ocorreram óbitos, mas há mais três e cinco infetados, respetivamente.