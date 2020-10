O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.428 para 2.468 e o número de casos confirmados evoluiu de 132.616 para 137.272, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 40 mortes e 4.656 infetados. É o dia com mais óbitos e novos casos em 24 horas. Até agora, o dia com mais casos em 24 horas tinha sido 29 de outubro, com 4.224 infetados, e o dia com mais mortes tinha sido 3 de abril, com 37 óbitos.

Também nunca houve tantas pessoas em Unidades de Cuidados intensivos (UCI). São agora 275, mais seis do que na quinta-feira, superando o máximo de 271 em UCI, que era do dia 6 de abril.

No total, há doentes 1.927 internados, mais 93 em 24 horas, também o número mais alto de sempre.

1.747 pessoas foram dadas como curadas nas últimas 24 horas, elevando para 77.449 o número de recuperados desde o início da pandemia.

Mas os casos ativos também subiram. São mais 2.869 desde o último boletim, elevando para 57.355 o total de casos ativos.

Só na região Norte há mais 2.831 infetados, mais de 60% dos novos casos deste boletim, e 19 mortes. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.357 infetados, o equivalente a 29%, e houve 13 óbitos.

No Centro houve três mortes e 334 novos casos, no Alentejo houve também três óbitos e 65 infetados e no Algarve ocorreram duas mortes e há mais 57 novos casos.

Nos Açores e na Madeira não houve óbitos registados, mas há mais oito e quatro novos casos, respetivamente.