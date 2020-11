O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.590 para 2.635 e o número de casos confirmados evoluiu de 146.847 para 149.443, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais mais 2.596 infetados e 45 mortes, uma descida em relação aos 46 da véspera, dia que estabeleceu um novo recorde de óbitos desde o início da pandemia. Este é então o segundo dia em número de vítimas mortais da doença.

O número de internados continua a subir e nunca houve tantos doentes em unidades de saúde como agora. São agora 2.349, mais 94 em 24 horas. 320 doentes estão em Cuidados Intensivos, um aumento de 26 em relação à véspera.

3.295 pessoas recuperaram nas últimas 24 horas, elevando para 86.589 o número de pessoas dadas como curadas desde o início da pandemia. Este valor tão elevado levou a que os casos ativos descessem, o que já não acontecia desde 20 de outubro. São agora 60.219, menos 744 do que na véspera.

A região Norte continua a ser a mais afetada. Foram diagnosticados mais 1.547 casos, cerca de 60% do total, e houve 21 mortes.

Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 626 novos casos e houve 18 óbitos. No Centro houve cinco mortes e 292 novos casos. A outra morte foi no Alentejo, que tem mais 57 infetados.

O Algarve tem 47 novos casos, a Madeira 19 e os Açores oito.