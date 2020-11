O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.848 para 2.896 e o número de casos confirmados evoluiu de 173.540 para 179.324, de acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

Nas últimas 24 horas houve então mais 48 mortes e 5.784 infetados, uma descida em relação à véspera. No sábado houve 56 mortes e 6.640 infetados, um novo máximo de novos casos em 24 horas e o segundo dia com mais óbitos desde o início da pandemia.

Voltaram a subir os números dos internamentos para os valores mais altos de sempre. São agora 2.522 doentes internados, mais 102 do que na vespera. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 372 pessoas, mais 12 do que no boletim anterior.

Aumentaram também os recuperados. São mais 2.034, num total de 99.781 doentes curados desde o início da pandemia. Mas os casos ativos também subiram e são já 76.647, mais 3.702 em 24 horas.

A região norte tem 68% dos novos casos (3.923) e 27 mortes. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.073 infetados e 14 mortes. No Centro houve quatro mortes e 590 novos casos, no Alentejo ocorreram dois óbitos e 91 pessoas foram diagnosticadas com o vírus, e no Algarve registaram-se mais 74 casos e uma morte.

Nos Açores há mais 20 infetados e na Madeira 13.