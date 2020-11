Nas últimas 24 horas ocorreram em Portugal 61 mortes e 6.489 novos casos do novo coronavírus, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

O número de vítimas mortais associadas à covid-19 no país passou assim a ser de 3.762 e o número total de casos de infeção confirmados desde o início da pandemia é agora de 249.498.

Este é o sexto dia com mais de seis mil novos casos no país, mas com uma descida em relação aos 6.994 infetados do dia anterior, que é o recorde de contágios diários.

Desde a véspera, registaram-se 5.076 recuperados, elevando para 163 mil o número de pessoas consideradas curadas desde março, e há mais 1.352 casos ativos no país, num total de 82.736.

Há mais 62 doentes internados, num total de 3.079, número mais alto de sempre. Há também mais 23 pessoas em unidades de cuidados intensivos, para um total de 481, também valor recorde.

A região Norte é a que regista a maioria dos novos casos e de óbitos. Há mais 3.630 infetados, o equivalente a 56% dos novos casos em 24 horas, e 33 mortes, mais de metade do total do dia.

Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1.805 novos casos e registou 15 mortes, o Centro tem mais 799 casos e 12 óbitos e o Algarve diagnosticou 90 infetados e registou uma morte.

Sem óbitos em 24 horas, o Alentejo tem mais 135 casos, os Açores 29 infetados e a Madeira um.