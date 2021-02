Portugal registou mais 63 mortes e mais 1.032 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).

Os números desta terça-feira trazem um aumento em relação aos 61 óbitos e 549 infetados da véspera, que, por ser uma segunda-feira, tem normalmente números mais baixos.

O total de mortes, desde o início da pandemia, é agora de 16.086, sendo que o número total de casos é de 799.106.

Há agora mais 4.567 pessoas recuperadas da doença e o número de casos ativos voltou a descer. São agora menos 3.598 num total de 77.044.

O número de internamentos desceu: o boletim indica 3.012 doentes internados (menos 310 do que na véspera). O número de pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos também desceu para 597 (menos 30 que no dia anterior).

Das 63 mortes indicadas no relatório, 36 foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem também a maioria dos novos casos, 493.

Segue-se a região Norte, onde há registo de mais 186 novos casos e nove mortes. No Centro são mais 146 infetados e 11 óbitos, no Alentejo 50 novos casos e cinco morte e no Algarve 61 casos e dois óbitos.

Na Madeira há mais 93 novos casos enquanto nos Açores são mais três infetados.

As vítimas mortais deste boletim são:

20-29 anos: um homem

40-49 anos: um homem

60-69 anos: três homens e duas mulheres

70-79 anos: oito homens e nove mulheres

Mais de 80 anos: 22 homens e 17 mulheres