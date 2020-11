Portugal regista mais 71 mortes e 5.290 casos de covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde, publicado nesta quarta-feira.

O número total de casos em Portugal desde o início da pandemia ascende agora a 274.011 e os óbitos são já 4.127.

Os números de internamentos baixou. São agora 3.251 doentes internados (menos 24 do que na véspera), dos quais 517 em Unidades de Cuidados Intensivos, mais onze em 24 horas, número mais elevado de sempre.

Nas últimas 24 horas, 5.123 pessoas foram dadas como recuperadas, num total de 189.356 desde o início da pandemia. Subtraindo os recuperados e as vítimas mortais aos novos casos, há mais 96 casos ativos do que na véspera, perfazendo um total de 80.528 pessoas ainda com a infeção.