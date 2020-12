Portugal registou mais 78 mortes e 2.597 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

É uma descida em relação aos 87 óbitos e 3.834 novos casos do boletim de domingo.

O número global de mortos provocados pela pandemia em Portugal é agora de 5.041 e o de infetados ascendeu a um total de 325.071.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 2.788 recuperados, aumentando para 245.843 o número de pessoas consideradas curadas desde o início da pandemia. Há ainda 74.187 casos activos no país, menos 269 do que na véspera.

O número de internados em UCI desceu para 513, menos um do que na véspera, mas o total de internados teve uma subida de 99 pacientes para um total de 3.367, novo máximo.

O Norte continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com mais 1.231 infetados (cerca de metade) e mais 38 mortes nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 917 novos casos e 24 óbitos.

Na região Centro, há mais 292 casos e 14 mortes, no Alentejo mais 92 infetados e dois óbitos, e no Algarve mais 35 novos casos. Os Açores registam 21 novos infetados e a Madeira mais nove casos.

As vítimas mortais deste boletim são:

- 30-39 anos: um homem

- 50-59 anos: um homem e uma mulher

- 60-69 anos: três homens e três mulheres

- 70-79 anos: oito homens e quatro mulheres

- Mais de 80 anos: 35 homens e 22 mulheres