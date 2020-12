Portugal registou mais 79 mortes e mais 4.935 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

Um aumento no número de novos casos em relação aos 3.772 da véspera, em que também tinha havido 79 óbitos.

O número global de mortos provocados pela pandemia é de 4.803 e o de infetados ascendeu a um total de 312.553.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 5.020 recuperados, aumentando para 234.038 o número de pessoas consideradas curadas desde o início da pandemia. O número de casos ativos é agora de 73.712, menos 164 do que na véspera.

O número de internados em UCI subiu para 526, mais um do que na véspera, enquanto o total de internados teve uma redução de 35 pacientes para um total de 3.295.

O Norte continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com mais 2.577 infetados (52 por cento do total do país) e mais 45 mortes nas últimas 24 horas.