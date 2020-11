Nas últimas 24 horas em Portugal houve 79 mortes, e 5.891 novos casos de covid-19, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Desde o início da pandemia já houve 3.632 vítimas mortais associadas à covid-19 em Portugal e o número total de casos de infeção confirmados subiu para 236.015.

O número de internados voltou a subir. São agora 3.051 doentes a recuperar nos hospitais (mais 23 do que na véspera, número mais alto de sempre. Há 432 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais uma do que no dia anterior, também valor recorde.

A taxa de letalidade global é de 1,5%, sendo de 9,7% acima dos 70 anos. A Ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou em conferência de imprensa que 76 dos óbitos ocorreram em instituições de saúde, dois em instituições residenciais para idosos e um no domicílio.

Segundo a ministra, 4% dos internamentos são referentes a pessoas com menos de 40 anos, 33% a pessoas entre os 40 e os 69 anos e 63% a pessoas com mais de 60 anos.

Nas últimas 24 horas houve mais 4.257 recuperados, elevando para 153.702 o número de pessoas curadas desde o início da pandemia.

Após uma descida no boletim anterior, o número de casos ativos voltou a subir. São mais 1.555, para um total de 78.641 pessoas ainda infetadas em Portugal.

A maioria dos novos casos, 3.191, cerca de 54%, foram diagnosticados na região Norte, onde houve 47 óbitos, e em Lisboa e Vale do Tejo houve 16 mortes e 1.637 infetados.

No Centro foram dez os óbitos e há mais 791 casos, no Alentejo houve cinco mortes e 133 novos casos e no Algarve morreu uma pessoa e há mais 119 infetados. No Açores foram registados mais 19 casos e na Madeira um.