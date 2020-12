Portugal registou mais 81 mortes e 2.905 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde. Um subida em relação aos 78 óbitos e 2.597 novos casos do relatório de segunda-feira.

O número global de mortos provocados pela pandemia em Portugal é agora de 5.122 e o de infetados ascendeu a um total de 327.976.

Há uma grande subida do número de recuperados. São mais 6.585 em 24 horas, aumentando para 252.428 o número de pessoas consideradas curadas desde o início da pandemia. Houve também uma grande descida dos casos ativos. São agora 70.426, menos 3.761 do que na véspera.

Desceu também o número de doentes internados. Há 3.263 pessoas em unidades de saúde, menos 104 do que no boletim de segunda-feira. O número de internados em UCI também desceu. São agora 499 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos 14 do que na véspera.

O Norte continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com mais 1.584 infetados (mais de metade) e mais 44 mortes nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 758 novos casos e 22 óbitos.

Na região Centro, há mais 418 casos e 13 mortes, no Alentejo mais 40 infetados e um óbito, e no Algarve mais 75 novos casos. Os Açores registam 15 novos infetados e um óbito e a Madeira mais 15 casos.

As vítimas mortais deste boletim são:

50-59 anos: um homem

60-69 anos: sete homens e três mulheres

70-79 anos: dez homens e três mulheres

Mais de 80 anos: 25 homens e 32 mulheres